8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Возвращение Иакова, c.1647-1651 Кастильоне Джованни

Aртикул 406895D Кастильоне Джованни
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Возвращение Иакова, c.1647-1651" Кастильоне Джованни по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Возвращение Иакова, c.1647-1651" Кастильоне Джованни можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кастильоне Джованни

Ной ведет животных в ковчегЮноша играет на свирели для сатираПоклонение пастуховНойЖертва Ноя после потопаПутешествие семьи АвраамаАркадские овчаркиБог Отец явился ИаковуИзгнание Агари
Смотреть все

Тематика: Домашний скот

Закат в степиАкведук в руинах Радуга Неаполитанская овчаркаМолодая девушка с барашком (Young Girl with Lamb)Ламы в Андах (Перу)Скотный рынок Стадо коровПовозки с волами в украинской степи (1888)
Смотреть все

Тематика: Всадники

Три богатыряВсадницаТарас Бульба (Taras Bulba)Парад Победы (Victory Parade)С пакетом (With the Service)Портрет БарбарыКазаки у горной речки (The Cossacks in the mountain river)На работу (On the job)Парламентёры. "Сдавайся!" - "Убирайся к чёрту!" (The negotiators. "Surrender" - "Go to hell!")
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовДевушка с жемчужной сережкойТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Поцелуй Иуды
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркИтальянская улочка №18Розы у окнаПалата Психеи
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все

Стиль: Классицизм

Наполеон на перевале Сен-БернарТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеДиана и КупидонДевушка в объятиях рыцаря в доспехахЛошадь в профильСвадьба королевы Виктории, 10 февраля 1840 годаНой ведет животных в ковчегДети Одди
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Смерть Абрадатаса Раздача продовольствияРадха и КришнаДолгожданная встреча
Смотреть все