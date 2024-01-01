8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Открытие Арианны Робусти Доменико

Aртикул 411143D Робусти Доменико
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Открытие Арианны " Робусти Доменико по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Открытие Арианны " Робусти Доменико можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Робусти Доменико

Аполлон и Музы Портрет мужчины №12Дож Джованни Бембо перед Венецией Послы Дож Зиани напрасно просят Барбароссу заключить мир с Александром III Аллегория Бдительности Персонификация верности Битва при Сальворе Портрет дамы в черном Афина Паллада отгоняет Марс
Смотреть все

Тематика: Религиозные и библейские

Падший ангелПервая дуэльИисус Христос в пустынеСтрашный судПоцелуй ИудыВесна (1481-1482)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Последний день Помпеи (с цветокоррекцией)Агнец Божий (1639)
Смотреть все

Тематика: Ню женщины

Туалет (1888)ВаннаВанна (Le bain)ДанаяКупальщицы №20Фриз Бетховена - Панель 3-1КупальщицыПосле ванны — Женщина вытираетсяКупальщица №21
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговПалата ПсихеиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Пир богов (1514-1529)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВесна (1481-1482)
Смотреть все

Стиль: Ню

Туалет (1888)ВаннаВанна (Le bain)ДанаяКупальщицы №20КупальщицыПосле ванны — Женщина вытираетсяКупальщица №21Алтарь Диониса
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговПалата ПсихеиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Пир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВавилонская башняВенецианские любовникиМечта человеческой жизни
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркИтальянская улочка №18Розы у окнаПалата Психеи
Смотреть все

Жанры: Мифологический

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Три богатыряПалата ПсихеиПир богов (1514-1529)Амур и ПсихеяФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Танец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Весна (1481-1482)Мечта человеческой жизни
Смотреть все