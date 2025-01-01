8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Видение Иезекииля (Vision of Ezekiel) Рафаэль Санти

Aртикул 17451C Рафаэль Санти
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x29.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Видение Иезекииля (Vision of Ezekiel)" Рафаэль Санти .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Видение Иезекииля (Vision of Ezekiel)" Рафаэль Санти можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рафаэль Санти

Афинская школа (The School of Athens)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаМария с младенцем, Иоанном Крестителем и младенцем Иисусом Христом (Мадонна Терранова) (1505)Афинская школаКоронация Карла ВеликогоМадонна с канделябрами (1513)Святой Иероним спасает апостола Силуана и наказывает еретика Сабиниана (1502 - 1503)Венера и ЮпитерВидение рыцаря (Vision of a Knight)
Смотреть все

Тематика: Религиозные и библейские

Падший ангелИисус Христос в пустынеПервая дуэльВесна (1481-1482)Поцелуй ИудыСтрашный судПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Побеждённые. ПанихидаВавилонская башня (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Фэнтези существа

Палата ПсихеиРадха и КришнаКолесо ФортуныИона и КитМаленькая фея с волшебной палочкойДракон, пожирающий спутников КадмаПохищение Оритии БореемЧеловек на скале смотрит на борющегося драконаТриумф Терпения
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Весна (1481-1482)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговВенецианские любовникиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Страшный судАнгелочки на картине Сикстинская Мадонна
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все

Жанры: Религиозный

Падший ангелИисус Христос в пустынеПоцелуй ИудыХристос у Марфы и Марии (Christ at the Martha and Mary)Страшный судИзнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Видение отроку Варфоломею
Смотреть все