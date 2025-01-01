8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина кресло Блюм Роберт Фредерик

Aртикул 435472D Блюм Роберт Фредерик
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x28.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "кресло" Блюм Роберт Фредерик по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "кресло" Блюм Роберт Фредерик можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Блюм Роберт Фредерик

Два бездельникаВид из окна художника, улица ГроувТуалетВенецианские кружевницыСцена в циркеМужчины и ослы, РимКони-АйлендВесенний пейзажВход
Смотреть все

Тематика: Стулья

Красный стул на берегуДва стула на пляже перед моремКрасные стульяДва стула на пляже и маякСад на авеню д'Эйлау (1885)Стул и гитара на пляжеГалерея Х. М. С. Калькутта (сувенир из бала на корабле)Пляжный отдых под полосатым зонтомПозолоченный стул, мадам Жорж Фейдо и ее сын
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикСад (Garden) №8Деревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Жанры: Интерьерный

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Красная комната (The Red Room)Вид из окнаКрасная студия (The Red Studio)Читающая женщина (Woman reading)Интерьер пальмового дома (The interior of the palm house)Ваза на столе возле окнаМаленькая девочка в голубом кресле Дворец Каттанео Адорно (1622)
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)Композиция (Composition) №106Сад (Garden) №8Деревянный домик в лесуВид на побережье №2
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все

Стиль: Академизм

Первая дуэльРадха и КришнаСмерть Ивана ГрозногоКазнь Джейн ГрейДва бездельникаНевинностьМудрые и глупые девыШуты при дворе императрицы Анны ИоанновныВид из окна художника, улица Гроув
Смотреть все