8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Без названия Мильязеш Беатриз

Aртикул 435306D Мильязеш Беатриз
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 23.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Без названия" Мильязеш Беатриз .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Без названия" Мильязеш Беатриз можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Мильязеш Беатриз

Прости меня ... / Я прощаю тебя!Луна №7ЛюблюБез названия [Без названия]Без названия
Смотреть все

Тематика: Арт композиции

Арт композиция №60Герника (цветной вариант)Плывем по облакамЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Дерево (Tree) №2Уголок природыКухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Композиция (Composition) №51
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоПлывем по облакамЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)Черный квадрат
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйДерево (Tree) №2Адель Блох-Бауэр IIМагнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Похищение ЕвропыПариж №2
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Итальянский дворикВ голубом простореПомощь другуГерника (цветной вариант)Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)
Смотреть все

Национальность: Бразильская

Матрос лежал с трубкойЛежа женщинаДом престарелыхТри чайки и жерлаФигуры у моряБыки на гореПейзаж №66ЭмигрантыРио-де-Жанейро (Сахарная Голова)
Смотреть все