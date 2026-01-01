8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Таддео в доме Джованни Пьеро Калабрезе Цуккаро Федерико

Aртикул 421150D Цуккаро Федерико
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Таддео в доме Джованни Пьеро Калабрезе" Цуккаро Федерико .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Таддео в доме Джованни Пьеро Калабрезе" Цуккаро Федерико можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Цуккаро Федерико

Свадебный пир в Кане (после Паоло Веронезе)Диспут Святой Екатерины АлександрийскойТриумф Александра ВеликогоАмур и ПанПлач искусства живописи (верхняя половина)Вид на Чертов мост через ЧивидейлМистический брак святой Екатерины (после Корреджо)Таддео, украшающий фасад палаццо Маттеи
Смотреть все

Тематика: Музыкальные инструменты

Арион на дельфинеСаксофонистМальчик играет на флейтеБарабанная установкаКоллаж с музыкальными инструментамиДевушка играет на ударной установкеМузыкальный АнгелГитары на стенеЛунная ночь
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышивают
Смотреть все

Век: 16-й век

Венецианские любовникиПраздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаЗимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судПалата ПсихеиПир богов (1514-1529)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Розы у окнаПраздник богов
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все

Стиль: Маньеризм

Монах и монахиняБой на арене между быком, львом, медведем и двумя волкамиАрион на дельфинеИмператор Юстиниан получает первые импортированные яйца шелкопряда от несторианских монахов, лист 2 из «Введение шелкопряда» Падение ТитановВавилонская башняСтрашный судРыбный рынокИмператор Карл V в окружении побежденных противников
Смотреть все