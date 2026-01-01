8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Три красных дерева на фоне зданий Амстердама

Aртикул 54074D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 37.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Три красных дерева на фоне зданий Амстердама"  .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Три красных дерева на фоне зданий Амстердама" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Гражданские здания

Неаполитанский заливСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Крымский видМоскваВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Вилла у моряЛетний домикВодяная мельница
Смотреть все

Тематика: Амстердам

Велосипеды АмстердамаПейзаж с искажённой перспективой - велосипеды на мостике через канал в АмстердамеВид на голландский каналАмстердам, вид на город с домами на Херенграхте и старом ХарлемерслёйсеКанал в АмстердамеВид на Вестеркерк, Амстердам (View of the Westerkerk, Amsterdam)Амстердам зимой (1882)Разноцветные дома и лодки с красивым отражением в реке Амстел (Амстердаме)Девочки сироты в Амстердаме (Orphan Girl in Amsterdam)
Смотреть все

Тематика: Красно бело черные

Красный велосипед на европейской улочкеДевушка в шляпе просит быть потишеХудожественный Париж, Франция. Ретро автомобильПоле красных маковВелосипед с цветамиКрасный стул на берегу4 огненные девушкиКрасивое красное дерево в паркеБабочка красного цвета
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все