8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Стильная девушка

Aртикул 10355D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x31.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Стильная девушка"  .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Стильная девушка" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Арт люди

Девушка (Girl) №68ОбъятияДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)ДжокерПоцелуй (с цветокоррекцией)Девушка-весна (Spring girl)Поцелуй (оригинальная цветопередача)
Смотреть все

Тематика: Стильные

Девушка (Girl) №68Африканка с украшениями и золотыми губами №2Очертания набережнойАфриканка в украшенияхЖелезный человек (Iron man)Сад (Garden) №10Мужчина (Man) №4Лицо девушки с голубыми глазамиДевушка с ромашками на голове
Смотреть все

Тематика: Желто бело черные

Жёлтый велосиед на черно-белом фонеЖелтый трамвай в ПортугалииВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиЖелтая ромашка на черном фонеЗебра в желтом пиджаке и очкахБукет подсолнухов на раме велосипедаЖелтый попугайЖелтые ретро автомобиль в ПрагеЖёлтые трамвайчики в Португалии
Смотреть все

Тематика: Voque

Кейт Мосс в стиле поп-артДевушка с светящимися глазамиЧерные туфлиМодницы с пакетамиФрида Кало на обложке VoqueVogue Одри ХепбёрнМонро в стиле поп-арт на красном фонеОтдых на кровати за чтением журналаФиолетовое платье
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2Маяк (Lighthouse)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Котята пьющие молоко (Kittens drink milk)
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все