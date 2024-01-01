Стильные картины для интерьера

Вас тянет к искусству, но вы не можете понять, в чём прелесть картины Моно Лиза, а Рождение Венеры для вас кажется слишком примитивным изображением. Стильные картины — вот что нужно вам! Этот современный вид искусства сочетает в себе классические образы прошлых веков, но в то же время наполнен идеями сегодняшних дней. В нашей галерее собраны сотни уникальных экземпляров под разные вкусовые предпочтения ценителей искусства.

Арт-галерея DASART — это своего рода онлайн-лувр, где собраны тысячи картин со всего мира. Самые известные экспозиции художников, масляная живопись и, конечно же, картины в современном стиле. Будьте уверены, здесь найдётся полотно, которое достойно украсит стены вашего дома.

Особенности картин стиль

Картины в современном стиле — это что-то нечто, не то, что мы привыкли видеть на полотнах художников эпохи возрождения. Смысл картин в стиле арт весьма просто и не требует детального анализа, размышлений или навыков оценщика. Уже с первого контакта вы ощущаете — ваша картина или нет. Художники современности изображают обычные, знакомые нам вещи в тех цветах и образах, в которых все эти силуэты видит их творческая душа.

Если не знаете, что повесить на стену, обратите внимание на арт-картины. Это самая большая категория тем и образов, начиная с мультипликационных или киношных персонажей, заканчивая эротикой и абстракциями. А цветовая палитра? Вам не найти более «цветастое» и яркое полотно, чем картина в современном стиле. Художники, не стесняясь, используют весь арсенал палитры, смешивая их и дополняя в экспериментальных вариациях.

Одной из самых популярных тематик в современном стиле является архитектура. Огни ночных городов и улиц, высокие небоскрёбы, картины арт-деко на холсте в ярко красочном исполнении — всё это завораживает, притягивает внимание, радует. Если «обычные» темы не трогают вашу творческую личность, купите неоновые картины, где особой популярностью выделяются портреты девушек. Такое полотно уж точно не оставит вас равнодушным.