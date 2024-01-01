Стильные постеры для дома и офиса

Среди всего многообразия постеров можно выбрать интересные и стильные дизайны, которые подойдут для использования в самых разных помещениях. Их объединяет одно: стилизация различной степени сложности – от нескольких штрихов до полной абстракции.

Как выбрать стильный постер?

Дизайнеры не выпускают коллекций постеров со стилизацией. Поэтому каждое изображение приходится долго искать и выбирать. Даже если обратиться к каталогу DasArt, где собраны самые разные идеи для печати постеров, можно провести долгие часы за подбором подходящего дизайна. Поэтому стоит воспользоваться небольшой «шпаргалкой», которая поможет подобрать стилизованный постер для вашего интерьера в зависимости от назначения помещения.

Для спальни лучше выбрать постер, который будет содержать минимальное количество цветов. Красный, оранжевый и другие «тревожные» цвета постера лучше избегать. Предпочтительны холодные и теплые спокойные оттенки с нейтральным или «спальным» сюжетом, от ню до портрета или абстракции.

Приведенный список вовсе не претендует на абсолют. Поэтому каждый может заказывать те постеры, которые, по его мнению, лучшим образом впишутся в интерьер и станут его украшением. А если в каталоге готовых идей не нашлось подходящего дизайна, можно обратиться к дизайнеру и заказать уникальный авторский постер. А можно и вовсе загрузить свое фото или рисунок и заказать его печать.