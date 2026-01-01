8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Очертания набережной

Aртикул 53981D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Очертания набережной"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Очертания набережной" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Очертания набережной" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Текстурные

Красная текстураМоре и пляжСолнечная композицияКомпозиция (Composition) №259Красивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеЯркая композиция динамичных мазков - оранжевый закат над моремАрт текстураИмодилайнАбстракция цвета №207
Смотреть все

Тематика: Стильные

Девушка (Girl) №68Африканка с украшениями и золотыми губами №2Африканка в украшенияхЖелезный человек (Iron man)Сад (Garden) №10Мужчина (Man) №4Лицо девушки с голубыми глазамиДевушка с ромашками на головеМаки на белом фоне №2
Смотреть все

Тематика: Серая абстракция

Абстрактная фактура №402Абстрактная композиция с красным акцентом в центреАбстракция золотого сеченияКонтрастное сочетание оттенков серого и молочного цветами с золотыми нитями и листьямиДекоративная текстура с прямоугольниками в холодных тонах серого, синего и чёрного цветаАбстрактная композиция №7Двойная тяжесть (Double Gravity)Монохромная композиция в серых тонах с тёмными и светлыми брызгамиСеребряные волны в лунном свете - динамичная композиция в оттенках серого и золотого цвета с чёрными брызгами и кляксами
Смотреть все

Стиль: Абстракционизм

Красная текстураАрт композиция №60Солнечная композицияОбъемное золотое деревоЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Плывем по облакамЧерный квадратРазноцветные лодки на морском берегу
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все