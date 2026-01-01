8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Опушка леса - вид 4

Aртикул 54456C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Опушка леса - вид 4"  .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Опушка леса - вид 4" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: США

Бруклинский мостБульдог в очкахЗимний отдых на лошадяхГолливуд (Hollywood)Граффити девушкаКемпинг у океанаДевушка на фоне потрясающего панорамного пейзажа в Национальном парке Гранд-Каньон (США, штат Аризона)Золотой восход солнца над Гранд-Каньоном (США, штат Аризона)Ниагарский водопад №2
Смотреть все

Тематика: Небоскребы

Друзья (Friends)Самолёт над стеклянными небоскрёбами в лучах яркого солнцаНочной ШанхайКонтрасты - трущобы на фоне небоскрёбов большого городаСамолёт в окружении небоскрёбов - вид снизу вверхЯркая композиция в стиле арт-деко с военным самолётом в лучах солнца над небоскрёбамиУдивительная панорама ночного Дубая красиво подсвеченными небоскрёбами и дорожной развязкойВзгляд на небоскребы снизуШанхай №4
Смотреть все

Тематика: Нью-Йорк

Мост (Bridge) №22Обед на вершине небоскребаБруклинский мостНочной Нью-Йорк (Night New York)Бруклинский мост в стиле артНью-Йорк (New York) №23Абстрактная картина "Бруклинский мост" в Нью ЙоркеЦентральный парк, Нью-Йорк в снегуЗолотые Ворота
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все