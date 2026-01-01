8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Крик 1910 г. Мунк Эдвард

Aртикул 16473D Мунк Эдвард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x26.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Крик 1910 г." Мунк Эдвард .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Крик 1910 г." Мунк Эдвард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Мунк Эдвард

Смерть Марата IIДва человека. ОдинокиеПепелКосарьСмерть в комнате больногоДевушка под яблонейНаследованиеЧетыре девушки в ОсгордстрандеМузыка на улице Карла Юхана
Смотреть все

Тематика: Мосты

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Мост (Bridge) №22Мост через реку №2Подвесной канатный мост в туманеБруклинский мостЭйфелева башня (The Eiffel Tower) №10Японский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниМост под дождемСанкт-Петербург №120
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Венеция на закате (1873)Черный парусник в стиле Ван ГогаАфриканский пейзаж на закатеДевятый вал (с цветокоррекцией)Красные цветки на фоне озера и заката
Смотреть все

Стиль: Экспрессионизм

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Рыжеволосая девушка в черных чулкахПоле с маками (Field with poppies)Две кошки (1913) (Two Cats, postcard from Sindelsdorf to Lily Klee Munich)Кардинал и монашка (нежность) (1912)Вид Мурнау (View of Murnau)Маленький город V (1915)Сидящая девушка (Франци) (1910)Смерть и девушка (1915)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустыне
Смотреть все

Национальность: Норвежская

Река №16Летняя ночьСвадебное шествие на Хардангер-фьордеСмерть Марата IIКристиан II подписывает ордер на смерть Торбен ОксаГорное озеро (Mountain lake) №6Деревянная церковь в НесбиенеДва человека. ОдинокиеСеверное сияние над четырьмя мужчинами в лодке
Смотреть все

Жанры: Жанровый

Император Александр I и император Наполеон на охотеЛенин с людьмиИмператор Николай I и императрица Александра ФедоровнаМать и дочь читают (1882)А. С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 года №2А. С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 годаЛюбовное письмо (1863 г.)
Смотреть все