8 (495) 648-66-46

Картина Крестьянская свадьба (с цветокоррекцией) Брейгель Питер Старший

Aртикул 17693D Брейгель Питер Старший
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Крестьянская свадьба (с цветокоррекцией)" Брейгель Питер Старший по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Крестьянская свадьба (с цветокоррекцией)" Брейгель Питер Старший можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Брейгель Питер Старший
Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)
Вавилонская башня
Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Перепись в Вифлееме
Пейзаж с падением Икара
Смертные грехи (Mortal sins)
Избиение младенцев (1565-1567)
Сорока на виселице (The magpie on the gallows)
Падение мятежных ангелов (The Fall of the Rebel Angels)
Смотреть все
Тематика: Праздники
Венецианский карнавал
Убойное веселье (1997)
Карнавал в Венеции
Маскарад (Masquerade)
Свадьба - Святой Георгий и принцесса Сабра (The wedding of Saint George and Princess Sabra)
Свадебный танец (1566)
Крестьянская свадьба
Благотворительный базар в день святого Георгия (1664-1667) (Kermis on St George's Day)
Московские балаганы (The Moscow show booths)
Смотреть все
Тематика: Застолье
Палата Психеи
Купчиха за чаем
Едоки картофеля (The Potato Eaters)
Чай (Tea)
Счастливая семья (The happy family)
Поцелуйный обряд (Kissing ritual)
Двое мужчин и девушка в таверне (1618-1619)
Танцующая пара
Выпивающие (The Drinkers)
Смотреть все
Тематика: Свадьба
Свадебный танец (1566)
Крестьянская свадьба
Красивый свадебный букет белых калл на белой скамейке
Мистическое обручение Святой Екатерины
Нежный фиолетовый цветок гортензии на белой подставке
Свадьба (Wedding)
Свадьба (Wedding)
Букет невесты
Мистическое обручение Святой Екатерины (1547)
Смотреть все
Стиль: Возрождение
Даная
Палата Психеи
Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)
Афинская школа (The School of Athens)
Зимний пейзаж с ловушкой для птиц
Вавилонская башня
Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Мечта человеческой жизни
Перепись в Вифлееме
Смотреть все
Век: 16-й век
Спящая Даная
Обнаружение беременности Каллисто (1599) (The discovery of Callisto’s pregnancy)
Даная
Палата Психеи
Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)
Зимний пейзаж с ловушкой для птиц
Вавилонская башня
Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Меркурий и три грации (1589)
Смотреть все
Национальность: Бельгийская
Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)
Зимний пейзаж с ловушкой для птиц
Вавилонская башня
Перепись в Вифлееме
Обнаженная
Империя света (The Empire of Light)
Пейзаж с падением Икара
Девушка с красным зонтиком у моря
Четыре стихии - вода (The Four Elements - Water)
Смотреть все