8 (495) 648-66-46

Картина Перспективный вид (Сценография) Каналетто

Aртикул 18473D Каналетто
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x29.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Перспективный вид (Сценография)" Каналетто по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Перспективный вид (Сценография)" Каналетто можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Каналетто
Площадь Святого Марка, Венеция
Вход в Большой канал, Венеция
Каприччио с римской триумфальной аркой
Башня с часами на площади Сан-Марко
Пейзаж с женщиной у колодца
Пьяцца Сан Марко, Венеция
Пьяцца Сан Марко в Венеции
Венеция: Санта Мария делла Салюте
Вид через барочную колоннаду в сад, 1760-1768 гг.
Смотреть все
Тематика: Архитектура
Парк Гауди в Барселоне
Терраса залитая солнечным светом
Мост Чаринг-Кросс (Charing Cross Bridge)
Прекрасный остров Санторини с белоснежными домиками и голубыми куполами
Черногория
Полет самолета
Самолет №106
Пирамида Гая Цестия
Закат в одном из городов Египта (Set in one of the cities in Egypt)
Смотреть все
Тематика: Арки
Итальянская улочка с арками №14
Итальянская улочка с арками №6
Итальянская улочка №3
Итальянская улочка с арками №20
Итальянская улочка с арками №28
Вид на Арку Константина
арка Септимия Севера
Арки с видом на воду
Древние камни в Израиле
Смотреть все
Век: 18-й век
Ночной кошмар (The Nightmare)
Марс и Венера
Амур и Психея
Сатана и смерть с грехом (1799-1800) (Satan and Death with Sin Intervening)
Закат №48
Триумф Венеции
Предсмертные звуки (The sounds, followed by death)
Пейзаж на закате (A Landscape at Sunset)
Триумф Венеры (1740)
Смотреть все
Национальность: Итальянская
Купальщица №18
Обнаженная №28
Летом
Лежащая обнаженная (Reclining Nude)
Мария Магдалина как отшельник
Итальянская улочка №2
Итальянский дворик
Маковое поле в Тоскане №2
Итальянский парк
Смотреть все
Стиль: Академизм
Первая дуэль
Орест, преследуемый фуриями
Горгоны и герои
Римляне Декаданса
Урок музыки
Смерть Ивана Грозного
Библис
Туалет
Илия в пустыне (1877-1878) (Elijah in the Wilderness)
Смотреть все