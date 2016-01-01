8 (495) 648-66-46

Картина Винтердаг Ин Конгенс Ниторв Фишер Поль Густав

Aртикул 57481B Фишер Поль Густав
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Винтердаг Ин Конгенс Ниторв" Фишер Поль Густав по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Винтердаг Ин Конгенс Ниторв" Фишер Поль Густав можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Фишер Поль Густав

Осенний пейзаж (Autumn Landscape) №3Торговцы цветами (Florists)Девушки на пляжеСтрандпартия с баденде квиндер (копии)Врагет (1906)Вечерняя прогулка по бульваруДве купающиеся девушки в зарослях побережья Хорнбека.Тре бадепигер и странкантен (1913)Соммерафтен и Тиволи (1888)
Смотреть все

Тематика: Зима

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗимний вечер (Winter Evening)Рождество (Christmas)Зима (winter) №18Деревянный домик в лесуЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Тройка в зимний деньВьюга в лесуМасленица (Shrovetide)
Смотреть все

Тематика: Дания

Красивая набережная порта Нюхавн в Копенгагене в солнечную погоду (Дания)Красивый датский дом на пляже полуострова Ютландия (Дания)Смерть Офелии (Акт IV, Сцена VII) (1843)Живописный уголок в Старом средневековом районе Копенгагена - велосипеды перед ярким оранжево-розовым домом (Дания)Набережная с разноцветными домами на набережной Старого города Копенгагена во время закатаКопенгаген - фасады зданийПанорамный вид на заснеженные горы под холодным снежным небом (Фарерские острова, Дания)Атмосферный пейзаж с видом на купол деревенской церкви на фоне угрюмого пасмурного неба, тумана и заснеженных гор (Фарерские острова, Дания)Великолепный пейзаж с силуэтом замка Кронборг на закате (Дания)
Смотреть все

Тематика: Улицы

Итальянская улочка №2Итальянская улочка №18Красный велосипед на европейской улочкеЦветочный рынокДвое под зонтомХудожественный Париж, Франция. Ретро автомобильИтальянская улочка с арками №14Ночной Париж №5Итальянская улочка с арками №6
Смотреть все

Век: 20-й век

Лежащая обнаженная №9Обнаженная у воды.Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)После баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №28Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)ЖенщинаЕгиптянка
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеБольная девушка (The sick girl)Кошка с котятами (A cat with kittens)Осенний пейзаж (Autumn Landscape) №3Поле одуванчиковАртемидаМальчики купаются в Скагене. Летний вечер Розы №17Семейный портрет Гиршпрунга
Смотреть все