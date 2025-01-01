Картина Портрет молодой венецианки Дюрер Альбрехт

Эта картина называется "Портрет молодой женщины" и была написана немецким художником Альбрехтом Дюрером в 1505 году. Она также известна под названием "Портрет неизвестной женщины".

На портрете изображена молодая женщина с рыжими волосами, одетая в элегантное платье с декоративными рукавами и украшениями. Её взгляд направлен прямо на зрителя, что придаёт портрету ощущение живого присутствия. Дюрер мастерски передал текстуру тканей и детали одежды, а также тонкие черты лица модели. Этот портрет является примером высокого мастерства Дюрера в области портретной живописи. Художник был известен своим вниманием к деталям и способностью передавать индивидуальность своих моделей. Картина находится в коллекции Национальной галереи в Праге.

Дюрер был одним из самых значительных художников эпохи Северного Возрождения, и его работы оказали большое влияние на развитие европейского искусства.

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