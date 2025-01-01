8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Портрет Марии Фредерики ван Рид-Атлон в возрасте семи лет Жан-Этьен Лиотар

Aртикул 89564D Жан-Этьен Лиотар
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x26.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Портрет Марии Фредерики ван Рид-Атлон в возрасте семи лет" Жан-Этьен Лиотар .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Портрет Марии Фредерики ван Рид-Атлон в возрасте семи лет" Жан-Этьен Лиотар можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Жан-Этьен Лиотар

Завтрак семьи ЛаверньФрансуа ТроншенЧайный сервиз «Натюрморт»Дама в турецком платье с веером в рукахПортрет Марии Аделаиды Французской в ​​одежде турецкого стиляВид на горный массив Монблан из мастерской художника в Женеве с автопортретомПортрет Виллема Бентинка ван Роона (1704-1774)Мари Конгнар-БатайиПортрет-2
Смотреть все

Тематика: Собаки и щенки

Опять двойкаСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Яркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очкахСобака в костюмеПрогулка под дождемСобака с бокаломСобака в стиле поп-артАнглийский бульдогДевочка с собакой (Girl with dog)
Смотреть все

Тематика: Дети

Опять двойкаКупание красного коняМальчик с яблокомАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаДевочка с персикамиДевочки вышиваютВидение отроку ВарфоломеюДевочка кормит голубейПрогулка под дождем
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIСтанчикВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Национальность: Швейцарская

Амур и ПсихеяФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Вилла у моряВозвращение домой (Homecoming)Остров жизни (The island of life)АвантюристВыдраДве цаплиДубы
Смотреть все

Стиль: Рококо

Ловцы птицПастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Портрет Екатерины IIКачели №8Бивак (1709-1710)Возлюбленное дитя (1790)Пейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Солдаты на марше
Смотреть все