8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Охота на кабана (The Boar Hunt) Парросель Жозеф

Aртикул 61994B Парросель Жозеф
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x21 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Охота на кабана (The Boar Hunt)" Парросель Жозеф по цене от 8400 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Охота на кабана (The Boar Hunt)" Парросель Жозеф можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Парросель Жозеф

Возвращение с охоты (The Return from the Hunt)
Смотреть все

Тематика: Охота

Собаки на охоте (Dogs on the hunt)Медвежья охота (1639-1640)Охота на кабанаОхота на львов ( A Lion Hunt)Охота на волка (1603-1665)Охота на льваПогоня за оленем (1762) (Hound Coursing a Stag)Охота на оленей в лесу (A Stag Hunt in a Forest)Охота на лося
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеДевушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаОпять двойкаДевушка на пляже №4Чаепитие в МытищахДень рождения (Birthday)Девочки вышиваютСчастливая семья (The happy family)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкойДаниил в логове львовПоцелуй ИудыТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяСпящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Летний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльДевушка на пляже №4Абстрактный лес - вид 2
Смотреть все