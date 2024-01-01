8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Путешествие семьи Авраама Кастильоне Джованни

Aртикул 406888D Кастильоне Джованни
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Путешествие семьи Авраама" Кастильоне Джованни по цене от 7440 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Путешествие семьи Авраама" Кастильоне Джованни можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кастильоне Джованни

Ной ведет животных в ковчегЮноша играет на свирели для сатираПоклонение пастуховНойЖертва Ноя после потопаАркадские овчаркиБог Отец явился ИаковуИзгнание АгариПутешествие Ребекки
Смотреть все

Тематика: Животные

Карта мира животных в скандинавском стилеКоррида, Саерт-де-Варас (1824)ЛамаЛама в очкахНой ведет животных в ковчегМышка летит на одуванчикеМагия АрктикиЧетыре стихии. ЗемляЖивотные играют в карты в игру покер
Смотреть все

Тематика: Всадники

Три богатыряВсадницаТарас Бульба (Taras Bulba)Парад Победы (Victory Parade)С пакетом (With the Service)Портрет БарбарыКазаки у горной речки (The Cossacks in the mountain river)На работу (On the job)Парламентёры. "Сдавайся!" - "Убирайся к чёрту!" (The negotiators. "Surrender" - "Go to hell!")
Смотреть все

Тематика: Путешествия

Девушка путешественница наслаждается прекрасной солнечной погодой и красотой Санторини (Греция)Парижский бульдог в очкахНа чемоданахАвтомобиль едет по трассе в каньонеОдинокий странник в лодке плывёт по огненному морю под расплавленным месяцемПутешествия №14Красивая девушка-путешественница фотографируется на фоне знаменитых бело-голубых строений СанториниПаспорта и путешествияПутешествия №5
Смотреть все

Век: 17-й век

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовДевушка с жемчужной сережкойТанец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Поцелуй Иуды
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркИтальянская улочка №18Розы у окнаПалата Психеи
Смотреть все

Стиль: Классицизм

Наполеон на перевале Сен-БернарТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеДиана и КупидонДевушка в объятиях рыцаря в доспехахЛошадь в профильСвадьба королевы Виктории, 10 февраля 1840 годаНой ведет животных в ковчегДети Одди
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Смерть Абрадатаса Раздача продовольствияРадха и КришнаДолгожданная встреча
Смотреть все