8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Рождение Венеры с цветокоррекцией Боттичелли Сандро

Aртикул 17243D Боттичелли Сандро
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Рождение Венеры с цветокоррекцией" Боттичелли Сандро по цене от 9390 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Рождение Венеры с цветокоррекцией" Боттичелли Сандро можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Боттичелли Сандро

Весна (1481-1482)Черт, песня XVIII (The Hell, song XVIII)ИзгойТроица со святыми Марией Магдалиной и святыми Иоанном Крестителем, архангелом Рафаилом и Товием.Триумф Мардохея из «Истории Эстер»БлаговещениеМария с Младенцем и поющими ангеламиПоклонение волхвов ок. 1470-1475 гг.Благовещенская корзина
Смотреть все

Тематика: Фэнтези люди

Сад земных наслажденийТри богатыряВесна (1481-1482)Амур и ПсихеяПрометей прикованныйПир богов (1514-1529)Поверженный демон (Fallen demon)Пейзаж с падением ИкараПоцелуй дьявола и ангела
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Праздник боговПоцелуй ИудыЛовцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птицТриумф ВенецииНочной дозорПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)
Смотреть все

Тематика: Ню женщины

Ванна (Le bain)ВаннаДанаяВакх и АриаднаАлтарь ДионисаТуалет (1888)Нимфы на рассветеКупальщицыКупальщицы №20
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Праздник боговВесна (1481-1482)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Ангелочки на картине Сикстинская МадоннаЗимний пейзаж с ловушкой для птиц
Смотреть все

Век: 15-й век

Сад земных наслажденийАфинская школа (The School of Athens)Весна (1481-1482)Песочные часыЛюдовик XIV и королевская семья (Louis XIV and the royal family)Крещение Господне (Epiphany)Священная Аллегория (1490-1499) (Sacred Allegory)Черт, песня XVIII (The Hell, song XVIII)Красота - украшение добродетели (1474/1478)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Розы у окнаПраздник богов
Смотреть все

Жанры: Мифологический

Три богатыряВесна (1481-1482)Амур и ПсихеяПрометей прикованныйПалата ПсихеиФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Пир богов (1514-1529)ЖемчужинаМечта человеческой жизни
Смотреть все