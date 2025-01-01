8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Пляжные доски

Aртикул 99728D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Пляжные доски"  по цене от 8380 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Пляжные доски" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Текстурные

Красная текстураМоре и пляжСолнечная композицияКомпозиция (Composition) №259Композиция (Composition) №106Красивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеАрт текстураИмодилайнПастельные тона абстракции
Смотреть все

Тематика: Пляжи

Море и пляжПляж с нависающими пальмамиДевушка на пляже №4Ракушки на берегуРакушка на берегу моряВлюблённые на качелях на пляже под пальмой в лучах закатаМост на пляжеБунгало и пальмы в океанеМорское побережье
Смотреть все

Тематика: Надписи

Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляВсегда верьРекламный плакат автосервиса в винтажном стиле с роскошным голубым ретро автомобилем на красном фонеЯркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучейНадпись дом, милый домДинозаврикЯ люблю тебя на разных языкахАбстракция с листьями, деревьями и надписямиЯркий рекламный плакат отеля в винтажном стиле - с девушкой на мотоцикле и красочными слоганами
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяАрт вандал №113Объемное золотое деревоПлывем по облакамДвое под зонтом в ЛондонеРомантика Лондона
Смотреть все