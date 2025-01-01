8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Сильвио Баур Иоганн Вильгельм

Aртикул 423498D Баур Иоганн Вильгельм
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Сильвио" Баур Иоганн Вильгельм по цене от 8530 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Сильвио" Баур Иоганн Вильгельм можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Баур Иоганн Вильгельм

Хор пастухов и священников: Монтано, МиртильоЗавоевание города Лимбург, 1578 г.Уран и КариноХор охотников и пастуховАмарилли и МиртильоНикандро и АмариллиХор пастухов и эргастоКорискаХор пастухов: Карино, Монтано и Миртильо
Смотреть все

Тематика: Растения

Поле пшеницеКомпозиция (Composition) №186Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))ПшеницаЗаклинатель змейБорьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)РастениеРоса на травеКрасные цветки на фоне озера и заката
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаЛысый мужчина в шубе (1630)В момент прицеливания
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкойДаниил в логове львовПоцелуй ИудыНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Австрийская

ПоцелуйАдель Блох-Бауэр IIВид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)Грушевое ДеревоЕловый лес IОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Рыжеволосая девушка в черных чулкахКошки на пианино (Cats on a Piano)Поцелуй (оригинальная цветопередача)
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Раздача продовольствияРадха и КришнаСмерть Абрадатаса Долгожданная встреча
Смотреть все