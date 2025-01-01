8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Сцена битвы Вауэрман Филипс

Aртикул 422038D Вауэрман Филипс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Сцена битвы" Вауэрман Филипс по цене от 8560 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Сцена битвы" Вауэрман Филипс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Вауэрман Филипс

Охота на оленяКонница, нападающая на Пехоту (Cavalry attacking Infantry)Два всадника в цыганском таборе (Two Horsemen at a Gipsy Encampment)Охотники на отдыхеБерег (Coast)Конница, делающая Вылазку из Форта на Холме (Cavalry making a Sortie from a Fort on a Hill)Лошадь, являющаяся Обутым вне Деревенской Кузницы (A Horse being Shod outside a Village Smithy)Побережье с Торговками рыбой, предлагающими Рыбе (Seashore with Fishwives offering Fish)Сено Вагон
Смотреть все

Тематика: Военные композиции

Герника (цветной вариант)Фашист пролетелВ покоренной Москве (Поджигатели, или Расстрел в Кремле)Плот МедузыНаполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)Два ястреба (Башибузуки), 1878На большой дороге. Отступление, бегствоСдача крепости Никополь 4 июля 1877 года (Delivery of the fortress of Nikopol July 4, 1877)Наполеон на поле битвы при Эйлау №2
Смотреть все

Жанры: Батальный

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиПоединок Пересвета с Челубеем на Куликовом полеЧесменский бой 25-26 июня 1770 годаБой за Багратионовы флеши (Fight for Flash Bagration)Синопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Охота на кабанаИзбиение младенцев (1565-1567)Ужасы войны (The Horrors of War)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львов
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Пейзаж №3Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняИрисы (спереди)Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все