8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Золотые розы

Aртикул 52031D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Золотые розы"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Золотые розы" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Розы

Розы у окнаУмбрийская долинаРозы и пионыРозы №17Кусты роз в саду в МонжеронеРозы и сиреньГвоздики, Лилии, Розы (1885)Розы кремового цветаКомпозиция с розами на бирюзовом фоне
Смотреть все

Тематика: Золотые

Абстракция бирюзово-золотаяАфриканка с украшениями и золотыми губами №2ПоцелуйОбъемное золотое деревоЗолото гор №6Адель Блох-Бауэр IIАбстракция в лесуПион с золотой текстуройВинтажный лес - вид 4
Смотреть все

Тематика: Желтые цветы

Одуванчик в стиле винтажРозы и сиреньЧерный кот на фоне подсолнуховДевушка в шляпе в ветряном поле подсолнуховЖелтая ромашка на черном фонеСпящая кошка на подоконнике с цветами и колибриПоле желтых маков на фоне моряПоле подсолнухов в ИталииПоле с лавандой и подсолнухами
Смотреть все

Тематика: Золотые цветы

Пион с золотой текстуройСиние маки с золотыми включениямиБело-золотой цветок на белом фонеБело-золотые макиБелая роза с золотомБело-золотые розыГолубые маки с золотыми включениямиЗолотая магнолияВетка растения в золотых оттенках
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Обезьяна с красными губамиАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в Италии
Смотреть все