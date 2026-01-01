8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Девушка с синими волосами и гортензиями

Aртикул 10156D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Девушка с синими волосами и гортензиями"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Девушка с синими волосами и гортензиями" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Арт люди

Девушка (Girl) №68ОбъятияДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)ДжокерПоцелуй (с цветокоррекцией)Девушка-весна (Spring girl)Поцелуй (оригинальная цветопередача)
Смотреть все

Тематика: Стильные

Девушка (Girl) №68Африканка с украшениями и золотыми губами №2Очертания набережнойАфриканка в украшенияхЖелезный человек (Iron man)Сад (Garden) №10Мужчина (Man) №4Лицо девушки с голубыми глазамиДевушка с ромашками на голове
Смотреть все

Тематика: Гортензии

Гортензии №228Гортензии №230Букет полевых цветов с гортензией и стрекозойОбъёмные гортензии в вазахИзящный воздушный коллаж из цветов голубой и розовой гортензии на белом фонеГортензии в вазе №21Гортензия на белом фонеГортензии №233Букет светло-синих гортензий
Смотреть все

Тематика: Девушки с цветами

Фрида Кало в цветах с птицамиДевушка с цветами на голове №60Фрида Кало и черный котДевушка с ромашками на головеДевушка с лавандой №1Африканка с цветами на головеДевушка с цветами на голове №61Девушка с сиренью на головеДевушка и желтые цветы
Смотреть все

Тематика: Синие и голубые цветы

ИрисыЕнот с фиалкамиСиние маки с золотыми включениямиСиние пионы на сером-голубом фонеКошка и ирисы с бабочкойПолевые синие цветыКолибри и ирисыВасилькиРомашки №204
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все