8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Минивэн путешествий

Aртикул 54038C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Минивэн путешествий"  по цене от 9310 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Минивэн путешествий" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Ретро автомобили

Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляХудожественный Париж, Франция. Ретро автомобильМерседес №124Кадилак (Cadillac) - ретро автомобильПожарная машинаРекламный плакат автосервиса в винтажном стиле с роскошным голубым ретро автомобилем на красном фонеВинтажный рекламный плакат автосервиса с роскошным ретро автомобилемЯркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучейЛетний отдых на поляне
Смотреть все

Тематика: Путешествия

Одинокий странник в лодке плывёт по огненному морю под расплавленным месяцемАвтомобиль едет по трассе в каньонеПарижский бульдог в очкахПаспорта — билетыАрт чемоданПутешествия ГавайиБизнесмен с чемоданом в аэропортуСчастливый путешественник с рюкзаком радуется покорению горной вершины и любуется великолепным видом на каьонСчастливая молодая пара наблюдает за запуском воздушных шаров в горах Каппадокия (Турция)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все

Стиль: Акварельная живопись

Уголок природыИрбис, снежный барс, снежный леопард.Долгожданная встречаПрогулка по ПарижуСиние маки с золотыми включениямиСиние пионы на сером-голубом фонеДевушка с красными губамиИгра на гитаре №3Девочка на медведе
Смотреть все