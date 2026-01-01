8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Заяц Playboy на фоне журналов

Aртикул 10836D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Заяц Playboy на фоне журналов"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Заяц Playboy на фоне журналов" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Зайцы и кролики

ЗаяцНатюрморт с мертвым зайцем и птицамиЗаяц в очкахМилый белый зайчик с голубым шариком на светлом фонеЗаяц и цветыЗаяц с розочкамиНовозеландский красный кроликБегущий заяц с ушимиКролик и чаепитие
Смотреть все

Тематика: Коллажи

Красивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеЯркая композиция на тему внутреннего мира человека и звучащей музыки в головеКоллаж из газетных вырезок12 месяцевКоллаж рок гитараБольДверь во Вселенную - коллаж с планетами, выплывающими из открытой двериЗабавный красочный коллаж в кислотных тонах с галлюциногенными грибами в геометрических фигурах Яркий разноцветный фейерверк красок из одного тюбика - букет на сером фоне
Смотреть все

Тематика: Playboy

Playboy
Смотреть все

Стиль: Поп-арт

ДжокерМайкл ДжорданЕнот в очкахРазноцветная лошадь с жеребёнком на светло-сиреневом фоне в стиле поп-арт Собака в стиле поп-артПоп арт людиУлыбка в стиле поп-артПоп-арт панда хипстер Французский бульдог в поп-арт цвете
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все