8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Скелет с гитарой

Aртикул 10859D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Скелет с гитарой"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Скелет с гитарой" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Гитара

Игра на гитаре №3Коллаж рок гитараЛягушка играет на гитареГитара на столе (1915)Натюрморт с гитарой, 1913Натюрморт с гитарой в стиле кубизмГитара и газета (1925)Гитара в передней части моря (1925)Абстрактная картина с женщиной и гитарой
Смотреть все

Тематика: Черепа

Апофеоз войныЧереп между ромашекНатюрморт с черепом, книгами, флейтой и трубкой (1632–1660)Череп в неоновом светеСкелет хамелеонаЧереп на столеНатюрморт с ружьем и черепом (Still life with a gun and a skull)Город-черепАфиша Metallica
Смотреть все

Тематика: Ковбои

Ковбой и лошадьДевушка-ковбой в пустыне МексикиДевушка-ковбой в очках и шляпеКовбой-скелетКовбой на самолетахКовбой отдыхаетУставший ковбойКоллаж на ковбойскую темуКосмические ковбои
Смотреть все

Тематика: Скелеты

Скелет змеиСкелет динозавра в музееСкелет в окнеЧереп в неоновом светеСкелет хамелеонаСмерть и жизньСкелет с баскетбольным мячом в клубах дымаСкелет с аквалангом встретился с русалкой глубоко под водойСкелет на сером фоне №5
Смотреть все

Национальность: Мексиканская

Коллективные самоубийства (Collective Suicide)Утро в Авиле (Долина Эмблс)Сапатисты (Zapatistas)Дом на мостуПролетарское ЕдинствоПродавец цветовИспанский пейзаж, ТоледоПейзаж в стиле СапатаУлица в Авиле
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все