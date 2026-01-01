8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Бабочка на лаванде

Aртикул 55852D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Бабочка на лаванде"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Бабочка на лаванде" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Бабочки

Кошка и ирисы с бабочкойКоллаж на тему морских путешествий с якорем, штурвалом, компасом, бабочкой и надписью - следуй за мечтойБабочка на поле с ромашкамиБурый медведь и бабочкиДевушка с платьем из цветов на фоне ЛуныПоп-арт бабочкаБабочка на цветке (Butterfly on a flower)Красивая бабочка на цветке клевераБабочки на ветвях
Смотреть все

Тематика: Полевые цветы

Объемные ромашки в полеПрекрасный пейзаж цветущей долины Менденхолл с видом за заснеженные горы и высокий хвойный лес (Аляска)Маковое поле в Тоскане №3Одуванчики №6Поле красных маковЛаванда №324Цветы на опушке лесаПоле маков на фоне горБелый домик и полевые цветы с ромашками
Смотреть все

Тематика: Лаванда

Лаванда №324Тоскана №6Поля лаванды в провинции Прованс на закате №4Пейзаж под лунойВелосипед и лавандаЛаванда на фоне горного озера и горДевушка с лавандой №1Лаванда и ромашкиПоле с лавандой и подсолнухами
Смотреть все

Тематика: Прованс

Лаванда №324Поля лаванды в провинции Прованс на закате №4Велосипед и лавандаПейзаж с лавандойПоля лаванды в провинции Прованс на закате №3Поле лаванды на закате №7Пейзаж с лавандовыми полями на фоне закатаДома на возвышенности перед лавандовым полемЛавандовые поля в Провансе №6
Смотреть все

Тематика: Фиолетовые цветы

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Сирень №5Сирень №110Лаванда №324Букет сирени в вазе из стеклаКолибри и ирисыИрис в вазе у окна и моря с волнамиАфриканская лилияКрасивая иллюстрация фиолетового цветка ириса с акварельными брызгами на светлом фоне
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все