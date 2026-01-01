8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Бульдог читающий

Aртикул 55946D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Бульдог читающий"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Бульдог читающий" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Юмор

Смешная полосатая рыба на роликахСобака с бокаломФилософ Сократ на современный ладСмешной купидон сейчас в кого-то метнёт стрелу из лукаХомяк на гантелеАрт вандал "Тайная вечеря"Джек Расселы на мотоциклеЖираф жует жвачкуОбезьяна в очках №2
Смотреть все

Тематика: Чтение

Новая сказка (A new fairy tale)Семейный портрет Гиршпрунга Север ЮгВоскресное чтение в сельской школеДевушка читает книгу у каминаСравнение (Comparisons)Колумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)Любимый поэт (The Favourite Poet)Мадам де Помпадур
Смотреть все

Тематика: Бульдоги

Бульдог в очкахПарижский бульдог в очкахБульдог в ошейникеБульдог в розовых очкахСпортивный бульдогПоп-арт бульдогПоп арт бульдог №6Бульдог в шляпе на отдыхеБульдог в очках и шапочке Деда Мороза
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все