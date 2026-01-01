8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом 3 собаки космонавта

Aртикул 12696D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "3 собаки космонавта"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "3 собаки космонавта" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Собаки и щенки

Опять двойкаСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Яркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очкахСобака с бокаломСобака в стиле поп-артФранцузский бульдог в поп-арт цветеЛетний отдых на поляне Девочка с собакой (Girl with dog)Джек Расселы на мотоцикле
Смотреть все

Тематика: Юмор

Смешная полосатая рыба на роликахСобака с бокаломФилософ Сократ на современный ладСмешной купидон сейчас в кого-то метнёт стрелу из лукаХомяк на гантелеАрт вандал "Тайная вечеря"Джек Расселы на мотоциклеЖираф жует жвачкуОбезьяна в очках №2
Смотреть все

Тематика: Космос

Иллюминатор космического корабляДверь во Вселенную - коллаж с планетами, выплывающими из открытой двериКосмическая любовь - забавная иллюстрация с двумя космонавтами на фоне звёздного неба и сердечекОбезьяна космонавтВид Земли из космосаГалактикаЗвездная пыльКосмонавт в позе лотоса на фоне планет и звёздного неба в круге иллюминатораКосмонавт в лодочке ловит рыбу в открытом космосе
Смотреть все

Тематика: Космонавты

Космическая любовь - забавная иллюстрация с двумя космонавтами на фоне звёздного неба и сердечекОбезьяна космонавтКосмонавт в позе лотоса на фоне планет и звёздного неба в круге иллюминатораКосмонавт в лодочке ловит рыбу в открытом космосеБык и космонавтКосмонавт №2Три космонавтаМужчины в шлемахКосмонавт (Astronaut)
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2Тропические листья монстеры
Смотреть все