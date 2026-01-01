8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Стильная африканка

Aртикул 56461D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Стильная африканка"  по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Стильная африканка" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Африканская

Африканка в украшенияхАфриканский пейзаж на закатеИспанское СолнцеАфриканка с цветами на головеАфриканские женщиныАфриканское этноАфриканские губыАфриканка №79Стильная женщина
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Арт лицо №18
Смотреть все

Тематика: Стильные

Девушка (Girl) №68Африканка с украшениями и золотыми губами №2Очертания набережнойАфриканка в украшенияхЖелезный человек (Iron man)Сад (Garden) №10Мужчина (Man) №4Лицо девушки с голубыми глазамиДевушка с ромашками на голове
Смотреть все

Тематика: Мода

Африканка в украшениях3д скульптура из стеныБарельеф 3д женскийОбраз девушки в цветахЛицо девушки с голубыми глазамиИллюстрация девушки в чёрной шляпе на чёрном фоне с белыми полосамиПара в стиле кубизмДлинноногая красавица в модном белом платье с бокалом вина, полулёжа на диванеКиса в розовых очках
Смотреть все

Тематика: Африканки

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Африканка в украшенияхЗаклинатель змейМулатка №8Африканка с цветами на головеСпящая цыганкаАфриканские губыМулатка №2Африканка №79
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все