8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Эми Уайнхаус и грамофон

Aртикул 12936B
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Эми Уайнхаус и грамофон"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Эми Уайнхаус и грамофон" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Музыка

Три обезьяны слушают музыку №15Модный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиЯркая композиция на тему внутреннего мира человека и звучащей музыки в головеОбезьяна в белых наушникахОбезьяна в белых наушниках слушает музыкуАрт девушка в наушникахРука пианиста над клавиатуройМузыка двух сердец - сердца в виде нот на нотном стане со скрипичным ключом на голубом фонеРок-н-Ролл
Смотреть все

Тематика: Эмми Уайнхаус

Эми Уайнхаус и пленочная кассетаЭми Уайнхаус и модаЭми Уайнхаус и черный лебедьЭми Уайнхаус с зонтом у бассейнаПортрет Эми Уайнхаус №24Портрет Эми Уайнхаус №6Поп-арт портрет Эми Уайнхаус №2Поп-арт портрет Эми УайнхаусПортрет Эми Уайнхаус в виде аудио пленки
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2Тропические листья монстеры
Смотреть все