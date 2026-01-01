8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Картина маслом Сердца №26

Aртикул 28892D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Сердца №26"  по цене от 10180 руб.

- Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

- 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

- Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

- Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

- Живопись в разных стилях, разными материалами;

- Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

Заказать копию картины маслом "Сердца №26" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Воздушные шары

Винни Пух на воздушном шаре с пчеламиМилый белый зайчик с голубым шариком на светлом фонеМышка летит на одуванчикеДевочка с воздушными шарами на лавандовом полеЗолотистый пейзажВоздушный шар из одуванчикаВоздушные шары №2Воздушные шары и книгаВоздушные шары в небе Италии
Смотреть все

Тематика: Мода

Африканка в украшенияхОбраз девушки в цветахКиса в розовых очкахДлинноногая красавица в модном белом платье с бокалом вина, полулёжа на диванеФотоаппаратЗебра в желтом пиджаке и очкахДевушка в платье из красных брызгВеликое декольте (1921)Девушка с декоративной прической
Смотреть все

Тематика: Сердца

Дерево любвиДва обвитых друг другом дерева со сплетёнными в большое сердце корнямиДва сердцаМужчина и женщина под зонтом на берегу моря на фоне летящего самолёта вырисовывающего сердцеСердце из розКрасивое дерево с сердцем на цветущей полянеДерево и любовьСердце (Heart) №6Сердце №23
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикВенецианские любовникиМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркАфинская школа (The School of Athens)Розы у окнаВесна (1481-1482)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Арт вандал №113Абстракция в лесу
Смотреть все