8 (495) 648-66-46

Картина маслом The Tumbler Sprekelia Сиденхэм Эдвардс

Aртикул 79461D Сиденхэм Эдвардс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x32 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "The Tumbler Sprekelia" Сиденхэм Эдвардс по цене от 6350 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "The Tumbler Sprekelia" Сиденхэм Эдвардс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Сиденхэм Эдвардс

Шеви Каландриния (1815-1819)Перистерия Гумбольдта (1815-1819)Шеви Немофила (1815-1819)Евлофия мистера Маккея (1815-1819)Чувствительный щавель (1815-1819)Онцидиум миссис Арнольда Харрисона (1815–1819)Гигантская зверобойка (1815-1819)Лофти Браунловия (1815-1819)Дуглас Лимнантес (1815–1819)
Смотреть все

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Пионы (Peonies) №10Образ девушки в цветахЛетние цветыМакро одуванчикПтицы в цветахНежные ароматные цветы - композиция в пастельных оттенках жёлтого, голубого и розового цвета с яркими акцентами красногоХлопокАрт цветы №6
Смотреть все

Тематика: Винтажная ботаника

Змея Табл.058 (1777 г.)Стеклянная змея и хризантема (1754)Рододендроны Сиккима-Гималаев, табл. 12 (1849–1851 гг.)Канадский гусь, хризантема (1754)Змея Pl.055 (1777)Черная гадюка (1754)Аралия Вейчии (1867-1870)Шеви Каландриния (1815-1819)Перистерия Гумбольдта (1815-1819)
Смотреть все

Век: 18-й век

Ночной кошмар (The Nightmare)Амур и ПсихеяЗакат №48Триумф ВенецииПейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеЛовцы птицПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)
Смотреть все

Национальность: Английская

Ночной кошмар (The Nightmare)Собаки на охоте (Dogs on the hunt)Бирюзовый лесПионы (Peonies) №8Мост под дождемПожар в Лондоне (1826)Италия №3Мальчик с яблокомВенеция (Venice) №17
Смотреть все

Жанры: Иллюстрация

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеПоп арт людиКарта мира животных в скандинавском стилеОбнаженная девушка в свадебной фатеТропические райские птицы.Поймали (1919)Кит в облаках в скандинавском стилеПионы №16Мужчина-йог медитирует в позе лотоса
Смотреть все