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Картина маслом Богатство и преимущества испанской монархии при Карле III Тьеполо Джованни Баттиста

Aртикул 85934D Тьеполо Джованни Баттиста
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x35 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Богатство и преимущества испанской монархии при Карле III" Тьеполо Джованни Баттиста по цене от 8560 руб.

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

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