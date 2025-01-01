8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Силуэты на золотом фоне

Aртикул 100082D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x22 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Силуэты на золотом фоне"  по цене от 9260 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Силуэты на золотом фоне" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Абстракция

Красная текстураАрт композиция №60Абстракция бирюзово-золотаяСолнечная композицияЖелтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Композиция (Composition) №259Бирюзовый лесАбстрактный лес - вид 2Абстрактная золотистая композиция (Golden abstract composition)
Смотреть все

Тематика: Силуэты

Силуэты теней людей №18Абстрактные силуэты №30Абстрактные силуэты №53Силуэты людей в арт стиле №7Силуэты людей №31Абстрактные силуэты №33Абстрактные силуэты №44Абстрактные силуэты №35Абстрактные силуэты №32
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Голубые танцовщицы
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяОбъемное золотое деревоПионы в вазе №11Арт вандал №113Золото гор №6Плывем по облакам
Смотреть все