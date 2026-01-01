8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Музыка племени

Aртикул 103715D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Музыка племени"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Музыка племени" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Африканская

Африканка в украшенияхАфриканский пейзаж на закатеИспанское СолнцеКомпозиция (Composition) №53Африканка с цветами на головеАфриканские мотивы (African motifs)Композиция (Composition) №52Африканские женщиныАфриканское этно
Смотреть все

Тематика: Музыка

Три обезьяны слушают музыку №15Модный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиЯркая композиция на тему внутреннего мира человека и звучащей музыки в головеАудио кассетыОбезьяна в белых наушникахОбезьяна в белых наушниках слушает музыкуНаушники (Headphones)Арт девушка в наушникахРука пианиста над клавиатурой
Смотреть все

Тематика: Арт люди

Девушка (Girl) №68ОбъятияДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18Композиция (Composition) №51Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)ДжокерПоцелуй (с цветокоррекцией)Девушка-весна (Spring girl)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все