8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Яркий павлин

Aртикул 103950D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Яркий павлин"  по цене от 9310 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Яркий павлин" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Арт животные

Три обезьяны слушают музыку №15Французский кот с виномМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариант4 модные обезьяны в очкахВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеМилый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеСемь бегущих лошадей на фоне синих и оранжевых клубов дымаЯркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очках
Смотреть все

Тематика: Павлины

Птичий двор (Poultry yard)Красивый царственный павлин на белом фонеПавлин (Peacock) №6Юнона и павлин (1617-1634)Павлин в цветахЯркий красивый павлинЯркий красивый павлин №2Яркий красивый павлин №3Павлин (Peacock) №2
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуФранцузский кот с виномВатерлооСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Смелый блеф 2-я версияДаниил в логове львовПтицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все