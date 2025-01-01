8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Модульная картина Мадонна с младенцем и двумя донорами (главный вид) Лотто Лоренцо

Aртикул 89714D Лотто Лоренцо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 149x110 см

  • В нашем интернет-магазине Вы можете заказать модульную картину "Мадонна с младенцем и двумя донорами (главный вид)" Лотто Лоренцо.

    1. Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 или премиум натуральный холст 500 гр/м2, на котором краски выглядят ярче);
    2. Натяжка полотна на деревянный подрамник (толщиной 2 см или 3 см);
    3. Десятки готовых модульных вариантов оформления картины;
    4. Можно выбрать оригинальный декор, который украсит модульную композицию: покрытие лаком (защита цвета и печати холста), покрытие текстурным 3D гелем (позволяет создать эффект объема для любого изображения на модулях), покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
    5. Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
    6. Для оформления современного интерьера спальни, гостиной или любого другого помещения;
    7. Специалисты нашего магазина изготовят модульную картину согласно Вашему дизайну интерьера (учитывая размеры стены и стиль пространства);

    Оформление заказа: выбрать по каталогу любую понравившуюся модульную картину можно из более чем 90.000 вариантов (фото, репродукции, картины маслом) с интересным сюжетом и элементами любых размеров. Подобрав для размещения на стене интересующую композицию Вы с легкостью сможете её повесить на стену, где она будет великолепно смотреться и радовать Вас долгие годы.

    Купить модульную картину "Мадонна с младенцем и двумя донорами (главный вид)" Лотто Лоренцо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.


Вам может понравится

Художник: Лотто Лоренцо

Спящий Аполлон и музы со славойМадонна с младенцем и святым Петром МученикомПортрет женщины, вдохновленный ЛукрециейМадонна с младенцем и святыми Екатериной и ФомойСвятое семейство с дарительницей в образе святой Екатерины АлександрийскойПортрет Фра Лоренцо из БергамоПоклонение пастуховПогребениеПортрет мужчины, возможно Джироламо Розати
Смотреть все

Тематика: Люди

Дизайн силуэта головы человекаРыбный рынокРуфь и ВоозПогребение АталыНаброски головы Саскии и других (1636)Пигмалион (Pygmalion et Galatee)Гера приказывает Аргусу стеречь ИоСидящая фигура, трое мужчин в группе, коленопреклоненная женщина сзади, коленопреклоненная женщина сзади (из альбома для рисования)Ослепление Самсона (1636)
Смотреть все

Тематика: Мать и дитя

Голый ребенок Диана и КупидонВозлюбленное дитя (1790)НоворожденныйПосле купания (1916)материнствоМать купает ребенкаИдиллияМать и дитя
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Весна (1481-1482)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговВенецианские любовникиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиЗимний пейзаж с ловушкой для птицПир богов (1514-1529)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Страшный судАнгелочки на картине Сикстинская Мадонна
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все