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Плакат Птицы, бабочки и лягушка среди растений и грибов (Birds, Butterflies and a Frog among Plants and Fungi) Хондекоэтер Мелхиор

Aртикул 62200A Хондекоэтер Мелхиор
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x24 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Птицы, бабочки и лягушка среди растений и грибов (Birds, Butterflies and a Frog among Plants and Fungi)" Хондекоэтер Мелхиор по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Птицы, бабочки и лягушка среди растений и грибов (Birds, Butterflies and a Frog among Plants and Fungi)" Хондекоэтер Мелхиор можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

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