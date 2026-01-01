8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Собаки на охоте (Dogs on the hunt) Блинкс Томас

Aртикул 50549D Блинкс Томас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Собаки на охоте (Dogs on the hunt)" Блинкс Томас по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Собаки на охоте (Dogs on the hunt)" Блинкс Томас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Блинкс Томас

Две собаки (Two dogs)
Смотреть все

Тематика: Собаки и щенки

Опять двойкаЯркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очкахСобака в костюмеСобака с бокаломПрогулка под дождемСобака в стиле поп-артАнглийский бульдогФранцузский бульдог в поп-арт цветеЛетний отдых на поляне
Смотреть все

Тематика: Охота

Медвежья охота (1639-1640)Охота на кабанаОхота на львов ( A Lion Hunt)Охота на льваОхота на волка (1603-1665)Охота на лосяПейзаж с охотником. Остров ВалаамОхота на оленей в лесу (A Stag Hunt in a Forest)Охота на лис
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуФранцузский кот с виномВатерлооСмелый блеф 2-я версияДаниил в логове львовПтицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)Собаки играют в бильярд №2
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Венеция (Venice) №17Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все