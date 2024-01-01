8 (495) 648-66-46

Плакат На морском побережье Чейз Уильям

Aртикул 400553D Чейз Уильям
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "На морском побережье" Чейз Уильям по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "На морском побережье" Чейз Уильям можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Чейз Уильям

Алиса в студии Шиннекок (В студии)Серый деньДружественный звонокБольшая медная чашаХолмыНатюрморт №17Поле №20ФлоренцияФлоренция
Смотреть все

Тематика: Пляжный отдых

Купальщицы №5Вид на пляж №14Две женщины на пляжеСплинтер Бич (Пляж Сплинтер)Гамак и пальмы на морском берегуПляж (Beach) №22Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер Девушка на шезлонгеДевушка на яхте
Смотреть все

Тематика: Побережье

Озеро Комо в ИталииЯркий приморский пейзажЮжные уступы, АпплдорБольшие облакаРазрушенная башня (сцена на Средиземноморском побережье с башней)Рыбацкие лодки на пляже Ле-Сент-Мари-де-ла-МерЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Рыба в водеЛетний вечер на Южном пляже, Скаген. Энн Арчер и Мари Кройер
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Летний садИтальянский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Сирень (Iilac) №15Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Зимний вечер (Winter Evening)Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Голый ребенок Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все

Национальность: Американская

Пионы (Peonies) №5Дом у озера (The Lake house)Голый ребенок Помощь другу Мона Лиза (1978)Композиция (Composition) №106Сад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Первая дуэльНад городомТриумф ВенецииСмерть Абрадатаса Долгожданная встречаВанна. Летний вечерРаздача продовольствияПохищение ЕвропыРадха и Кришна
Смотреть все