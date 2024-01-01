8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Девушка и шахматы

Aртикул 111690294744D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Девушка и шахматы"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Девушка и шахматы" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Арт люди

ОбъятияМэрилин Монро в стиле УорхолаДевушка в шляпе просит быть потишеДжокерАрт лицо №18Майкл ДжорданДевушка-весна (Spring girl)Спящая девушка (Sleeping girl)Мужчина (Man) №4
Смотреть все

Тематика: Фантазия

ЖемчужинаЗамок в облакахЛетающая машина для Шотландии Дулле Грит (с цветокоррекцией)Зеленый СтолКитайская фантазияПервое утро мира, сценография для танцевальной драмы "Персефона" СозданиеСтрашный суд
Смотреть все

Тематика: Шахматы

Дедушка с внуком играют в шахматыШахматыШахматы (Chess) №2Дженни и Грегори Варчавчик играют в шахматыСтатуи играют в шахматы
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомДве женщины у окна (1655-1660)Адель Блох-Бауэр II
Смотреть все

Стиль: Кубизм

Герника (цветной вариант)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Арт композиция №90Студия (The Studio) №2Три музыканта (Three Musicians)Натюрморт (Still Life)Живописец и Модель (Painter and Model)Кларнет и скрипки (Clarinet and Violin)
Смотреть все