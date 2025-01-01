8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Богородица поклоняется спящему Христу Косвей Ричард

Aртикул 407330D Косвей Ричард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Богородица поклоняется спящему Христу" Косвей Ричард по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Богородица поклоняется спящему Христу" Косвей Ричард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Косвей Ричард

Портрет Тадеуша Костюшко с саблей, подаренной вигамиМиссис Косуэй в роли дояркиКартинаУжин в ЭммаусеГерой и ЛеандрМарианна Дороти Харланд (1759–1785), позже миссис Уильям ДалримплПрофильное исследование молодого человека
Смотреть все

Тематика: Христос Иисус

Иисус Христос в пустынеМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Рождество Христово (1665-1670)Искушение Христа дьяволом (1596-1653)Иисус в терновом венцеХристос, увенчанный терниемИисус и маленький Иоанн КрестительРаспятиеСтрашный суд
Смотреть все

Тематика: Мать и дитя

Голый ребенок Диана и КупидонВозлюбленное дитя (1790)Урок музыки материнствоНоворожденныйМать и дитяПосле купания (1916)Жена художника Елизавета и их сын Рафаэль
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикСад (Garden) №8Вид на побережье №2Деревянный домик в лесуИталия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 18-й век

Амур и ПсихеяПейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Триумф ВенецииЗакат №48Ловцы птицИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Римское каприччио: Колизей и другие памятники
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемДевушка в красной шляпе и красными губамиИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Раздача продовольствияСмерть Абрадатаса Радха и КришнаДолгожданная встреча
Смотреть все