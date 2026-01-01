8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Посещение (The Visitation)

Aртикул 63112C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 38x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Посещение (The Visitation)"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Посещение (The Visitation)" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Друзья

Времена тяжелые ...Курильщики хадчейПосвящение в братствоДружественный звонокДорогой, Сделай мне ... удовольствие одолжить мне 15 франковДруг колледжаБывшие члены бывшей компании экс-Дикс-ДекабрИ эти два старых крушения утешают друг друга из «Новостей дня», опубликованных в «Чаривари» 15 мая 1866 года.
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышивают
Смотреть все