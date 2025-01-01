8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Прибытие и прием графа Палатина Фридриха с его женой Елизаветой во Флиссинген (лист 4), 1613 г. Адриан Ван де Венне

Aртикул 434512D Адриан Ван де Венне
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Прибытие и прием графа Палатина Фридриха с его женой Елизаветой во Флиссинген (лист 4), 1613 г." Адриан Ван де Венне по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Прибытие и прием графа Палатина Фридриха с его женой Елизаветой во Флиссинген (лист 4), 1613 г." Адриан Ван де Венне можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Адриан Ван де Венне

Женщина лезет в окно ночьюБогатый человек сидит за едойКататься на коньках совыСпальня принца МорисаТанцующий кот и собакаЛентеМуж держит зеркало своей женеТанцующая параДетская игра
Смотреть все

Тематика: Гражданские здания

Дом у озера (The Lake house)Неаполитанский заливРасцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)МоскваКрымский видВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Летний домикВилла у моря
Смотреть все

Тематика: Лодки

Девятый валПлывем по облакамБуря на море (Storm at sea)Разноцветные лодки на морском берегуВенеция на закате (1873)Ялик (The Skiff)Лодки на фоне домовНабережная Невы (Embankment of the Neva)Венеция (Venice) №17
Смотреть все

Тематика: Корабли

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)Русская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Корабль на закатеБриг Меркурий в лунном свете (1874)Корабль в океанеЧесменский бой 25-26 июня 1770 годаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №4Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77Натюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Маки (Poppies) №22Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкой
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Пейзаж №3Лимоны (Lemons)Медвежья охота (1639-1640)Девушка с жемчужной сережкойДаниил в логове львовПоцелуй ИудыНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьНочной дозорМонах и монахиняГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)Лысый мужчина в шубе (1630)
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльЦветок мака4 огненные девушкиОдуванчики №6Рыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Раздача продовольствияРадха и КришнаСмерть Абрадатаса Долгожданная встреча
Смотреть все