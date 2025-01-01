8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Прасанна Шанкар Варма Рави

Aртикул 422502D Варма Рави
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x29 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Прасанна Шанкар" Варма Рави по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Прасанна Шанкар" Варма Рави можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Варма Рави

Радха и КришнаРукмангад и МохиниРам Ванвас из Рамы в изгнанииПарикмахерЗарисовка ШакунталыДраупади в суде ВиратСон ушиТара ДевиВъезд в Ситу
Смотреть все

Тематика: Фэнтези люди

Сад земных наслажденийТри богатыряВесна (1481-1482)Амур и ПсихеяПир богов (1514-1529)Прометей прикованныйПоверженный демон (Fallen demon)питомникПейзаж с падением Икара
Смотреть все

Тематика: Группы людей

Праздник боговКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Афинская школа (The School of Athens)Зимний пейзаж с ловушкой для птицПоцелуй ИудыТриумф ВенецииЛовцы птицДевушки на берегуНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Фэнтези существа

Палата ПсихеиРадха и КришнаШесть рыб и птицИона и КитКолесо ФортуныМаленькая фея с волшебной палочкойВесёлая русалочкаЧеловек на скале смотрит на борющегося драконаТриумф Терпения
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все

Стиль: Академизм

Первая дуэльРадха и КришнаСмерть Ивана ГрозногоДва бездельникаКазнь Джейн ГрейНевинностьКолесо ФортуныМудрые и глупые девыВид из окна художника, улица Гроув
Смотреть все

Национальность: Индийская

Радха и КришнастолярлопатавсемогущийМать купает ребенкапортнойборецМахабхаратаДама с кокосом
Смотреть все