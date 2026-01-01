8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Скачки (Races) №4

Aртикул 50692B
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Скачки (Races) №4"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Скачки (Races) №4" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Лошади

Купание красного коняРаздача продовольствия3д лошади из-за стеныСемь бегущих лошадей на фоне синих и оранжевых клубов дымаДве влюбленные лошадиКоляска на скачках (1869)Лошади у крыльцаАрт лошадь в стиле мастихин №11Разноцветная лошадь с жеребёнком на светло-сиреневом фоне в стиле поп-арт
Смотреть все

Тематика: Верховая езда

Охота на льваАвантюристНаполеон на лошадяхКонный портрет князя Бориса ЮсуповаВсадник на коне перепрыгивает через барьерОхота на лисСкачущий всадник с кнутом под мышкойЖокей на черной лошадиЖокей в сапогах на лошади
Смотреть все

Тематика: Скачки

Всадник на коне перепрыгивает через барьерГонщики без всадников в Риме Два серо-коричневых лошадиЖокей на черной лошадиЖокей в сапогах на лошадиКовбой и лошадьМедведь гризлиОхота на лис: Жокей на скачках №5
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуФранцузский кот с виномВатерлооСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Смелый блеф 2-я версияДаниил в логове львовПтицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаляПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьИрисыЧерный парусник в стиле Ван ГогаДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионыПохмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)
Смотреть все